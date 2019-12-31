» عروس تخلع زوجها في شهر العسل.. السبب صادم

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أحمد سالم

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عروس

رأس السنه

تخلع زوجها

اكتشف عروس تصرفات زوجها الغير طبيعية سريعًا أثناء شهر العسل، بعد أن طالبها بضرورة خلع الحجاب وارتداء ملابس مثيرة تبرز أنوثتها أمام زملائه.

حيث لجأت فتاة مصرية إلى محكمة الأسرة بالقاهرة وقررت رفع دعوى خلع من زوجها، متهمةً إياه بإجبارها على عدم ارتداء الحجاب ولبس ملابس ضيقة ومثيرة.

وقالت خلال دعواها أنها تعرفت على زوجها في إحدى حفلات الزفاف، وتقدم لخطبتها ووافقت أسرتها عليه، إلا أنها لاحظت منذ قضاء شهر العسل طلباته بارتداء ملابس مثيرة وخلع الحجاب خاصة أمام زملائه وأقاربه.

وأكدت الفتاة أن زوجها لم يكتفِ بذلك، بل طالبها بارتداء الملابس المثيرة عند الخروج إلى الشارع بهدف استعراض جمالها ولكي يفتخر به أمام أصدقائه، ما اضطرها للعودة إلى بيت أسرتها واللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى خلع ضده.


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