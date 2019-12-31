«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

31 ديسمبر 2019 - 06:11 م

أصبحت الفنانة بدرية طلبة، حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن قفز اسمها ليصبح الأكثر تداولاً على محركات البحث خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بعدما تحدثت تقارير عن استخدام صوتها، و"الإفيهات" التي اشتهرت بها، لتكون بديلاً للصوت الآلي المستخدم في خدمة خرائط جوجل (Google Mabs ).

وراجت تلك الأنباء على نطاق واسع، بعد أن تداولتها العديد من الفضائيات، وعلى الرغم من أن الكثير تعامل معها على أنها مجرد "طرفة" في بادئ الأمر، مستخدمين تعليقاتها التي اشتهرت بها، إلا أنها سرعان ما أخذت طابع الجديدة، بعدما أكدتها النجمة الكوميدية خلال مداخلة تليفزيونية.





وقالت "بدرية" للإعلامية إيمان الحصري على قناة (dmc )، إن محرك البحث الأشهر في العالم، سيفذ هذا الطلب باستبدال الصوت الآلي لخرائط جوجل (Google Mabs ) بصوتها، بناءً على رغبة المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها التقت مسئولي بشركة "Google " وعرضت الفكرة عليهم وجار دراستها.

جوجل ينفي الصوت المستخدم في تطبيق الخرائط

فيما سارعت (Google ) إلى نفي ذلك، وقالت عبر حسابها بالعربي، إن التطبيق سيبقي على نفس الصوت المستخدم.

وكتبت: "تساعد خرائط جوجل الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وتابعت الصفحة ممازحة: "وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟"، وهي عبارة اشتهرت فيها طلبة في فيلم "لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية".

إصرار على الفكرة

فيما اعتبرت "بدرية"، أن البيان لم يسيء لها في شيء، ولم ينف فكرة تسجيل خرائط بصوتها، وإنما اكتفى بالتأكيد على أنه لن يستبدل الصوت المستخدم حاليًا بصوتها.

وأوضحت أن الفكرة بدأت في الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تحولت إلى مطلب جماهيري، بعد أن تم تداولها بشكل مكثف على هيئة هاشتاج، وتطور الأمر بعد أن تواصل معها أحد الأشخاص، واتفق معها على عمل تطبيق بصوتها، موضحة أنهم سيحصلون على الخرائط من "جوجل"، مقابل حق الانتفاع.

وطلبت من جماهيرها وضع عبارات شهيرة لها، يودون سماعها في التطبيق الجديد، الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيرًا من جماهيرها.

بدرية طلبة ومصطفى سالم

بدرية طلبة (48 عامًا)، كانت بدايتها عندما اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في عمل من تأليفه "برج الأبجدية" في الموسم الثاني، إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأثناء عملها مع الفنان سمير غانم في مسرحية "دو ري مي فاصوليا" شاهدها المسرحية المخرج رائد لبيب، ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي "حسين على الهواء".

مديحة حاتم

وكان البرنامج الذي يقدمه الممثل الراحل حسين الإمام على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان، وقد عرفها الجمهور آنذاك باسم "مديحة حاتم"، وهو الاسم الذي كانت تظهر به في برنامج المقالب، حيث اشتهرت بعبارتها: "من مديحة حاتم بجوار كشك عم عبده".

وفتحت لها هذه الشخصية باب النجومية على مصراعيه، بعد أن تهافت عليها المنتجون، خاصة بعدما اكتسبت جماهيرية كبيرة من خلال برنامج المقالب، حتى أنهم كانوا يطلبونها للظهور بنفس الشخصية في المسلسلات والأفلام.

أهم الأعمال الفنية

وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها "انسى اللي فات يا فرحات، الحقيقة والسراب، سوق الزلط، أنا وهؤلاء، رجل غني فقير جدًا، الست كوم راجل وست ستات، الكبير أوي، العمدة هانم، شارع السعادة، معكم على الهواء هايم عبد الدايم، رجل غني.. فقير جدًا، أولاد عزام، امرأة في شق الثعبان، صرخة أنثى، أصعب قرار، أحلامك أوامر.

أما الأعمال السينمائية فكان أشهرها "بوحة، شيكامارا، علي سبايسي، زكي شان، الثلاثة يشتغلونها، مهمة في فيلم قديم، حصل خير، سيما علي بابا، كلبي دليلي، عيال حريفة، الدادة دودي، ابو شنب، لا تراجع ولا استسلام، بوبوس، كباريه، الحكايه فيها منة، أحلام الفتى الطايش، لخمة راس، حمادة يلعب، علي سبايسي، زكي شان، ملاكي إسكندرية، صايع بحر، خالتي فرنسا.

كما خاضت تجربة تقديم البرامج، عبر المشاركة في تقديم البرنامج الشهير "نفسنة"، بجانب عدد من الفنانات الأخريات، والذي يدور في إطار كوميدي، ويعرض عبر قناة "القاهرة والناس".