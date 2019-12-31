» الإمارات تُغضب قطر

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قطر

الامارات

مفاعل نووي

دولة قطر

محطة نووية بالامارات

تجاهلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المخاوف القطرية بشأن تشغيل أول مفاعل نووي على أراضيها.

وأعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تشغيل "المفاعل النووي" في مطلع عام 2020 بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقالت الصحيفة إن محطة "براكة" النووية، ستدخل في الخدمة، خلال الربع الأول من عام 2020 .

يأتي هذا بعد تحذيرات قطرية، بينتها في خطاب موجه إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن المحطة النووية تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والبيئة.

وذكرت قطر أن لديها "مخاوف خطيرة بشأن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية الموجودة في الإمارات".

كما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيجاد إطار عمل إقليمي لضمان تشغيل آمن للطاقة النووية للاستخدامات المدنية.

بدورها نفت الإمارات وجود مشكلات تتعلق بالسلامة في محطة "براكة" النووية، في تصريحات للسفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة  في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المزروعي إن بلاده "تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن النووي".

واليوم الثلاثاء أوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن ذلك المفاعل الذي سيتم تشغيله هو أحد المفاعلات الأربعة، التي تنوي الإمارات بناءها، كأول دولة عربية تتحول إلى دولة "نووية".

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