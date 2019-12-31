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ذبح طيار سوري منشق عن "الأسد" في اسطنبول

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موقع الجريمة
موقع الجريمة
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الطيب حسين

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تركيا

اسطنبول

تركيا اليوم

مصرع طيار منشق

اسماعيل الملا

لقي طيار سوري منشق عن بشار الأسد، مصرعه ذبحًا أمام زوجته وطلته اليوم الثلاثاء بمدينة اسطنبول التركية.

ونقلت عن مواقع إخبارية سورية، خبر ذبح الطيار إسماعيل الملا عمير، قائد مجلس دير الزور العسكري المعارض، صباح اليوم الثلاثاء.

ووقعت الجريمة في ضواحي مدينة اسطنبول التركية، على يد ابن أخ الملا، بحسب "روسيا اليوم".

وحول تفاصيل الجريمة كشفت أن الجاني ذبح الطيار المنشق وقطع رأسه أمام زوجته وطفلته الصغيرة .

وقال مصدر أمني تركي، إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الشقة، وإن أسباب جريمة القتل لا تزال غير معروفة.

وكان "الملا" قد انشق عن بشار الأسد في العام 2012، وأصبح قائدا لمجلس مدينة دير الزور العسكري التي ينحدر منها.

ونعى الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، معاذ الخطيب، الطيار العقيد البالغ من العمر 52 عاما.


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