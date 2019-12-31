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ظواهر كونية غريبة تفاجئ العالم في 2020

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ظواهر كونية
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أحمد سالم

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ظواهر كونية

الظواهر الكونية من أكثر الأشياء التي دائمًا ما تسعد البشر من ناحية التأمل في أسبابها والأشكال التي تأتي بمختلف أسمائها في السماء العالية، حيث تتميز الظواهر بأنها لا تقتصر على مكان واحد فقط ولكن تنتشر في العالم أجمع.

وشهد عام 2019، عدة ظواهر كونية، بينما سيشهد عام 2020، أيضًا ظواهر أخرى منها ظاهرة الكسوف والشهب وغيرها، حيث نرصدها في التقرير التالي:

كسوف وشهب

ففي صباح يوم 21 يونيو، سيشهد العالم الحدث الفلكي الأول في عام 2020، والأكثر أهمية في هذا العام سيكون، وهو كسوف الشمس الحلقي البديع، الذي سيكون أكثر تميزًا في اليمن وعُمان وجنوبي السعودية حيث يمكن أن يرى كاملاً.

أما في بقية دول الخليج العربي، بالإضافة إلى مصر والسودان وليبيا، فسيرونه بشكل جزئي، لكنه في كل الأحوال سيكون مشهدا بديعا.

في ليلتي 13 و14 ديسمبر الأول، سيكون العالم على موعد مع أمطار الشهب، حيث تتساقط في المناطق النائية بمعدلات تصل إلى 120 شهابا في الساعة، وفي المدينة يكون العدد أقل من ذلك بفارق واضح، لكنك ستستمتع بالمشهد من أي مكان.

وتحدث أمطار الشهب حينما تمر الأرض أثناء دورانها حول الشمس ببقايا مذنب أو كويكب ما، فتدخل تلك البقايا لتحترق في غلافنا الجوي.

القمر العملاق واصطفاف الكواكب

في التاسع من مارس نلتقي بما يسمى "القمر العملاق Supermoon "، وهي ظاهرة تحدث حينما يكون القمر في أقرب موضع له من الأرض، وفي الوقت نفسه يكون في طور البدر، يظهر القمر أقرب للأرض وأكثر لمعانا ومساحة، ويمكن أن تشاهد القمر العملاق من الشارع أو شرفة منزلك.

أما في 18 و19 مارس فتأتي رقصة الكواكب والقمر، حيث يمكن فجرا أن ترى بعينيك اصطفافا بديعا بين كل من المريخ والمشتري وزحل وعطارد إلى جوار القمر، سيكون مشهدا بديعا، احرص على رؤيته.

ويظهر المريخ بلون أحمر بديع، أما المشتري فسيكون ألمع تلك الأجرام بلون أبيض، أما زحل فيظهر مائلا للأصفر، وعطارد تصعب رؤيته قليلا لأنه يكون قريبا من الأفق، لكن يظهر بلون مائل للأصفر.

وتلمع الكواكب في سماء الليل كالنجوم لأنها تعكس ضوء الشمس، تماما مثل القمر، لكنها تكون بعيدة جدا فتظهر كنجوم.

وخلال مارس أيضا يمكن أن ترى واحدا من المشاهد الفلكية البديعة بعد غروب الشمس، وعلى مدى أكثر من ساعتين، انظر ناحية الأفق الغربي ستجد جرما لامعا كأنه مصباح منير، هذا هو كوكب الزهرة، في أكبر لمعان له خلال العام، وسيكون في مارس عند أبعد مسافة ممكنة عن الشمس بحيث يمكن أن تتأمله بسهولة.

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