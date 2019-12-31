أمريكا تغلق سفارتها في السعودية..تعرف على السبب

31 ديسمبر 2019 - 05:44 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران، غدًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2020.

وكشفت الخارجية الأمريكية، عن سبب إغلاق السفارة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، مؤكدة على إعادة فتح السفارة والقنصليات الأمريكية في المملكةن بعد غد الخميس الموافق 2 يناير 2020.

وكانت الخارجية الأمريكية أخلت سفارتها في بغداد من موظفيها بعد الضربات التي وجهتها أمريكا على مقرات لحزب الله في العراق وسوريا والحشد الشعبي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 25 فردًا، الأمر الذي عرض السفارة الأمريكية في بغداد لحصار منذ صباح اليوم ومحاولات اقتحام وإحراق البوابة الأولى والثانية لمداخل السفارة وسط حالة توتر واشتباكات بين أمن السفارة والمتظاهرين.