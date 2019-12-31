عمان تصدر بيانًا عاجلًا عن «تدهور صحة» السلطان قابوس

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محمد فضل- متابعات

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عمان

السلطان قابوس

حالة صحية

بعد أيام من الأنباء التي انتشرت عن تدهور الحالة الصحية للسلطان قابوس، والإطمئنان عليه من قبل وزير الخارجية القطري ونظيره السعودي، أصدر البلاط السلطاني العماني بيانًا رسميًا يتحدث عن الحالة الصحية للسلطان«قابوس».

وجاء في نص البيان الذي نشره الحساب الرسمي لوكالة الأنباء العمانية على "تويتر" : مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر .

وأضاف البيان : «جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم».

وتابع البيان : «سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله».


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