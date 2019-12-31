«الخطيب» يلبي دعوة تركي آل الشيخ ويصل السعودية

31 ديسمبر 2019 - 04:49 م

وصل اليوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية.

ورحب عدد من النشطاء السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطيب" في أرض الحرمين والتي من المقرر أن يؤدي مناسك العمرة، قبل أن يلتقي بتركي آل الشيخ.

وكانت قناة الأهلى، أعلنت أمس أن الخطيب أنهى إجراءات السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، عقب رحلة علاجية طويلة فى فرنسا.

ومن المقررأن يتجه محمود الخطيب إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا".

ووصل محمود الخطيب القاهرة قبل يومين بعد رحلة علاجية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا للوقوف على حالته بعد تجدد الآم الظهر التي عانى منها خلال الفترة السابقة ما أدى إلى خضوعه للحقن بالمسكنات من قبل الأطباء في مصر قبل قرار الخضوع للكشف أمام أخصائيين في أوروبا للوقوف على حالته النهائية.

وكان تركي آل الشيخ زار الخطيب في منزله، وانهى الخصام الذي كان بينهما، حيث دعاه هو الآخر لزيارة الممكلة قريبًا واللقاء به.