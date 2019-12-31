رئيس جامعة طنطا عن منع البناطيل الممزقة: "بربي رجالة"

31 ديسمبر 2019 - 02:42 م



دافع الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن قراره بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل" ممزقة، قائلاً: "أنا بربي رجالة يكونوا قيادات، وفي طلاب لبسهم كأنهم رايحين ملهى".



وأضاف "سبع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الجامعة تسعى من خلال هذا القرار إلى الحفاظ على الهوية المصرية، وعدم الخروج عن الحدود المسموح بها.



وتابع: "الجامعة تُخرج أجيالاً من القيادات والدعائم لمصر الحبيبة، معقبًا: "هذا الجيل لابد أن يكون له سمات، والجيل الجديد اكتشفنا أنه لا يملك سمات أو هوية".

