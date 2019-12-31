» شاهد.. "ميرنا فتحى" أحلى بنت في مصر

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ميرنا فتحي
ميرنا فتحي
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إيمان هاني

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ميرنا فتحي

منحت الفنانة إسعاد يونس جائزة "أحلى بنت في مصر" لفتاة تدعى "ميرنا فتحي" تحدت ظروف المرض بالإرادة والإيمان.

وروت ميرنا فتحى، خلال حلولها ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، قصتها مع المرض، قائلة: "أنا ربنا بيحبنى أوي علشان ابتلاني بالمرض ده"، مؤكدة أنها قامت بقص شعرها قبل أن يسقط من الكيماوي، وذلك لم يشعرها بالخجل، أمام الناس والتقاط صور لها دون شعر.

وأضافت أنها في الصف الثاني الثانوي، وأنها تحاول أن تتخطى آثار جلسات الكيماوي، معربة عن شكرها لكل من ساندها خاصة شقيقها "مهند" الذي قص شعره تضامنا معها.

ميرنا فتحي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، واجهت مرض السرطان بجلسة تصوير، شرحت فيها تجربتها في محاربة مرض السرطان، بعد إصابتها بورم في العين وجزء من الجمجمة وخضوعها لجلسات كيماوي لمواجهة المرض.


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