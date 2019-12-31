» السفارة المصرية في توجو تستقبل فرقة أسوان للفنون الشعبية

في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بدولة توجو، استقبلت السفارة المصرية في العاصمة لومي، خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2019، فرقة أسوان للفنون الشعبية والتي شاركت في الحفل الختامي لمسابقة "رسالة عيد الميلاد حول التعايش المشترك" والذي أقيم بقصر المؤتمرات في العاصمة بحضور أكثر من 2000 متفرج.

وقد قدمت الفرقة خلال الحفل عروضًا فنية متميزة تعبر عن التراث النوبي، وهو ما لاقى استحسانًا وتفاعلاً كبيرًا من الجمهور، وأدى إلى تكريم أعضاء الفرقة تقديراً للأداء المبهر الذي قدموه.

ومن جانبها، أشادت فرقة أسوان للفنون الشعبية بمجهود السفارة المصرية بلومي في تنسيق وتسهيل مشاركتها لأول مرة في احتفالات أعياد الميلاد بتوجو، والتي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية بشكل عام والأفريقية بشكل خاص، حيث قدمت الفرقة على مدار الفترة الماضية عروضاً فنية بكل من اثيوبيا ومالاوي وإريتريا.