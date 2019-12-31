خبيرة التارو: أردوغان هيتبهدل فى 2020

31 ديسمبر 2019 - 01:11 م

أكدت بسنت يوسف خبيرة التارو، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى عام 2020، سيشهد نسبة بسيطة من الحظ، معقبة: "الراجل ده هيتبهدل فى الفترة المقبلة، وهناك ارتباكات وحيرة بسبب حلفاء سيتحدون ضده وستتم محاسبته عما فعل، والعام الحالى ليس جيدًا لجماعة الإخوان".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامجه الحكاية المذاع على قناة "أم بى سى"، أن العام القادم سيكون عام الخير على مصر، الاقتصاد المصري سيواصل قوته ولكن سيتأثر طفيفًا بسبب الدول الخارجية".

وعن مشكلة سد النهضة الإثيوبى، قالت إن مشكلة السد ستتحل بس بعد فترة كبيرة، مستكملة: "هناك أيضًا عدة ضغوط على النجم المصرى محمد صلاح، ونجم فريق ليفربول، ولديها منافسة جديدة، وعام نجاح وإنجازات له".