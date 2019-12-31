"الباز" يكشف حقيقة إضافة 1250جنيه على بطاقة التموين

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عقب الإعلامي محمد الباز على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن إضافة 1250 جنيهًا على بطاقات التموين التي تحتوي على 5 أفراد بواقع 6250 جنيهًا للبطاقة الواحدة".

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور" الباز، وزارة المالية لا علم لديها بما حدث، معندهاش خبر، الأمر تمت إذاعته على الناس بشكل متسرع وضبابي".

وطالب الباز، وزارة المالية والتموين بإصدار بيان يوضح للناس ما تم بخصوص هذا الموضوع، قائلاً: "عايزين نقطع القيل والقال ونطمأن المواطنين الذين يعتقدون أن هناك "فلوس نازلة من السماء".

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