رسالة مؤثرة من "الزمر" لوزير الزراعة

31 ديسمبر 2019 - 11:52 ص

وجه عبود الزمر عضو الهيئة العليا بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية رسالة مؤثرة لوزير الزراعة المصري.

وكتب الزمر على حسابه في تويتر: "شاهدت وزير الزراعة في جمهورية بنين تسيل دموع الفرح من عينيه أثناء إعلان رئيس الجمهورية عن تصدر بلاده لأفريقيا في إنتاج القطن".

وتساءل الزمر: ألا يجدر بوزراء الزراعة في مصر، البكاء حزناً على حال الزراعة، التى أصبحنا فيها اليوم نستورد ما كنا نصدره.

يذكر أن جاستون دوسوهوى، وزير الزراعة والثروة الحيوانية فى بنين، كان قد دخل فى نوبة بكاء على الهواء مباشرة الجمعة الماضية، عقب إعلان رئيس بلاده "باتريس تالون"، عن تحقيق البلاد المرتبة الأولى فى زراعة القطن على مستوى أفريقيا.

جاء هذا خلال الخطاب السنوى الذى ألقاه تالون، أمام البرلمان، حيث لم يستطع دوسوهوى، تماسك نفسه لتنهمر دموعه فرحا بالإنجاز التاريخى لبلاده.