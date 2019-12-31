رسالة من صدام حسين لبناته قبل الإعدام

31 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

نشرت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة من والدها كتبها في محبسه في أبريل عام 2006، قبل إعدامه بشهور.

وتتضمن الرسالة عدة أبيات شعرية لبناته، حيث علقت رغد صدام على الرسالة بالقول: "من رسائل الشهيد القائد صدّام حسين التي بعثها من الأسر.. قصيدة كتبها لبناته رغد ورنا وحلا ".

وتتضمن الأبيات مديحا لبناته، خاص الابنة الكبرى رغد صدام، حيث يقول صدام في رسالته:

تزاحمت وردات في بيوتنا.. وبناتي فيها أجمل الورد

أم أحمد وأم علي .. صغيرتهم حلاوة السعد

لهن أصول عريقة .. عريبات الأب والجد

يذكر أن الرئيس الراحل صدام حسين قد تم إعدامه في ديسمبر عام 2006 بعد جلسات من المحاكمة لم يعترف بها وفق ما تم تداوله حينها.



