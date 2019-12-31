» رونالدو يخطف الأنظار..مجوهرات بـ630 ألف إسترليني

31 ديسمبر 2019 - 11:14 ص

خطف نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم 2019، الأنظار أثناء حضوره مؤتمر دبي الرياضي الدولي حيث ارتدى مجوهرات بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن أن رونالدو ارتدى ساعة روليكس نادرة تبلغ قيمتها 380 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خاتم من ألماس تقدر قيمته بـ50 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب ارتدائه خاتم خطوبة نسائي يقدر قيمته بـ200 ألف جنيه إسترليني، في عرض مذهل لثروته المذهلة.

وقالت الصحيفة إن الساعة الرولكس التي يرتديها رونالدو تعد من الساعات النادرة، وباهظة الثمن على الإطلاق، حيث تتميز بذهب أبيض عيار 18 قيراطًا كما أنها مرصعة بالماس، لكنها ليست أغلى ساعة في مجموعته.