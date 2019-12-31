» قضية شرف مثيرة للجدل في الإمارات

31 ديسمبر 2019 - 10:55 ص

"طعني في شرفي" كلمات قالتها فتاة إماراتية في محضر حررته في قسم الشرطة وكتبت به رقم سيارة الشاب الذي اتهمته، وتنظر محكمة جنح الشارقة القضية حاليًا، في قضية مثيرة للجدل حاليًا بالإمارات.

وتعود بداية القضية وعلى لسان الفتاة إنها أثناء سيرها بسيارتها في الشوارع العامة بالشارقة، فوجئت بشاب يخفض زجاج سيارته ويقول لها: "أنت بقرة ما تشوفي وبصق عليها".

جدير بالذكر أن الشاب نفي كل ما قيل مؤكدًا أنه لا يتعرف هذه الفتاة، مطالبًا بالصلح إلا أن الفتاة رفضت.