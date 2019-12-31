تزوجت عرفيًا لمدة 11 عاما.. مفاجآت في حياة "كوكب الشرق"

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أم كلثوم
أم كلثوم
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علا خطاب

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ام كلثوم

كوكب الشرق

ذكري ميلاد

يحتفل العالم العربي اليوم بذكري ميلاد كوكب الشرق "أم كلثوم"، الذي يحل في 31 ديسمبر عام 1898، ورحلت عن عالمنا في 3 فبراير عام 1975، عن عمر 76 سنة، ولكن أعمالها الراقية وأغانيها الرائعة باقية في وجدان الشعوب العربية حتي وقتنا هذا .

ورغم حياة كوكب الشرق الناجحة في الفن، ومشوارها الحافل بالنجاحات، إلا أن حياتها الشخصية لم تكن على نفس الوتر، فقد تعددت علاقات الحب، فكثير من الرجال عشقوا "أم كلثوم" ولكن قليل من استطاع الفوز بقلبها والزواج منها.

والمفاجأة الكبرى في حياة كوكب الشرق هو علاقتها بالكاتب الصحفي "مصطفى أمين"، الذي ظن البعض أن علاقتها به توقفت عند حد الصداقة القوية، إلى أن أكدت الدكتورة "رتيبة الحفني" زواجهما بعقد عرفي، لمدة 11 عامًا، فبعد القبض على مصطفى أمين فى قضية التخابر الشهيرة فى ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد تفتيش مكتبه فى صحيفة أخبار اليوم، والعثور على عقد الزواج، إلى جانب خطابات غرامية من "أم كلثوم"، ضمن أوراق مصطفى أمين التى صودرت من المكتب.

وولدت أم كلثوم، واسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم البلتاجي، في "السنبلاوين"، ولقبت بعدة ألقاب هي "كوكب الشرق" و"فنانة الشعب" وغيرها .


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