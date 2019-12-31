يقتل والدته ويقفز من الدور الثالث بكفر الشيخ

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متابعات- الدويني فولي

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واقعة مؤسفة شهدتها قرية قلين البلد، التابعة لمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ حيث أقدم شاب عشريني على قتل والدته بسكين والقفز من الطابق الثالث عقب القيام بجريمته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الأم لمعرفة سبب الوفاة، في حين أكد شهود عيان أن الابن يعمل حلاقًا وعنده اضطرابات نفسية وليس المرة الأولي التي يعتدي على والدته.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب يدعي “محمد.ا.ع”، 25 عامًا، بطعن والدته “زينات.ع.ب” 52 عاما، والقفز من شقتهم السكنية من الطابق الثالث.

على الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وفرض كردون أمنى ونقل الشاب إلى مستشفى قلين المركزي، مصابًا بإصابات بالغة، والتحفظ على جثة السيدة لحين صدور قرار النيابة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها.

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