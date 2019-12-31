إحسان القلعاوي.. لقبت بـ"أم الدكاترة" ونشأت في عائلة فنية

31 ديسمبر 2019 - 10:25 ص

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة، إحسان القلعاوي، التي توفيت في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 76 عامًا، ولقبت بـ"أم الدكاترة" وتعتبر واحدة من أهم نجمات السينما والدراما بمصر .

وولدت الفنانة إحسان القلعاوي في 26 أبريل، ونشأت في أسرة فنية، فهي تعتبر ابنة النجم عبد الحليم القلعاوى، كما أن شقيقها الفنان محمود القلعاوى، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية.

وقد تزوجت الفنانة إحسان القلعاوي، من السيناريست الأشهر في الخمسينيات والستينات من القرن الماضي محمد يوسف، وقد تعرفت عليه أثناء عملهما سويًا في الإذاعة حيث كانت تعمل بالقسم الإنجليزي وهو يعمل بالقسم الفرنسي.

وسبب تلقيبها بـ"أم الدكاترة"، يرجع إلى أنها أنجبت 3 بنات هن الدكتورة إيناس يوسف دكتورة بكلية الإعلام، ومايسة دكتورة في علم (اللغويات) بجامعة نيوجيرسي الأمريكية، ثم الدكتورة منال بكلية السياحة والفنادق، وكان تعشق هذا اللقب وتحرص على سماعه بصفة دائمة.

وفي عام 2008 وبالتحديد في 31 من شهر ديسمبر رحلت إحسان القلعاوي عن عمر 76 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، في أحد المراكز الطبية بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، فهي كانت تقيم مع ابنتها "إيناس" هناك، حيث كانت تتلقى علاجها في أحد مراكز نيوجيرسي، وتم دفنها في مقابر المسلمين بالولايات المتحدة.