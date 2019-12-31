"لا مؤاخذة شمال".. أبليكشن الطرق الجديد بصوت بدرية طلبة

31 ديسمبر 2019 - 10:21 ص

كشفت الفنانة بدرية طلبة، تفاصيل تسجيلها أبليكشن الطرق الجديد، قائلة: "إنها وجدت مطلبا جماهيريا على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تكون خرائط جوجل في مصر بصوتها".

وأضافت "طلبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، حد تواصل معايا وقالي موافقة نمشي في الموضوع قولتله تمام موافقة، توكلوا على الله".

وأوضحت طلبة، أنها ستأخذ الخريطة من جوجل مقابل حق انتفاع، وستقوم بعمل أبلكيشن خاص بها، مؤكدة أن جوجل لن تستغني عن قارئ الخرائط الخاص بها، حيث لن يتفق الجميع على بدرية طلبة والإفيهات الخاصة بها".

وأشارت إلى أنها دونت بعض العبارات التي طالب الجمهور ذكرها، خلال الخرائط من إفيهاتها، على أن تنتقي منها وتسردها لافتة إلي أنها ستقوم بتسجيل ذلك الأسبوع المقبل، وستظهر لايف وسيكون هناك قنوات ومحطات تليفزيونية ستصور ذلك.

وذكرت بعضًا من العبارات التي ستذكرها في الأبليكشن الخاص بها، قائلة: "خد الطريق يمين أو شمال معاك الطريقين وانت تشوز منهم، عوقت ليه يا جدع، خبطت في العمود إلهي تتوكس، خش بعد 100 متر لمؤاخذة شمال".