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حمو بيكا لـ نقابة الموسيقيين: "هانتحر وألجأ للقضاء"

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حمو بيكا
حمو بيكا
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علا خطاب

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فاجأ المطرب الشعبي، حمو بيكا، متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، بمقطع فيديو له، شن فيه هجومًا شرسًا على نقابة المهن الموسيقية، معلقًا: "عايزني انتحر".

وقال حمو بيكا في مقطع الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "سجلت حلقة مع قناة النهار ليلة رأس السنة فوجئت بتواصل نقابة المهن الموسيقية معهم ليلغوا فقرة الأغاني الخاصة بي، ولا أعرف السر وراء محاربة النقابة لي هل يريدون تدميري".

وأضاف: "النقابة ألغت لي 16 حفلاً، غير أنهم تواصلوا مع بعض المتعهدين في الأردن لوقف حفلاتي هناك، على الرغم من أن هناك مطربين شعبيين يغنون بدون ترخيص مثل أوكا وأورتيجا وحسن شاكوش هل تريدون أن انتحر".

واختتم  حمو بيكا، حديثه، قائًلا: "إنني سألجأ إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين، مع مجموعة من المطربين الشعبيين".


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