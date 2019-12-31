» سعودية تحتل غلاف يناير 2020

31 ديسمبر 2019 - 10:06 ص

احتلت شانينا شايك عارضة أزياء سعودية الأصل غلاف مجلة هاربر بازار العربية في العدد الصادر يناير 2020، خاصة حينما تحدثت عن المصاعب التي واجهتها في مجالها عروض الأزياء.

وعن أهم المصاعب التي قابلت العارضة الأسترالية من أم لتوانية وأب من المملكة العربية السعودية ـ أشارت في حديثها للمجلة إلا أنها لم تتراجع منذ 6 سنوات خوفًا من لون بشرتها الأسمر، خاصة أن هذا المجال صعب التنقل فيه إذا لم يكن لديك الطابع الخاص بك.

وأضافت: تركت أستراليا مضطرة لأنني لم أكن أبدو مثل فتاة أسترالية عادية فذهبت إلي نيويورك وهناك أخبروني أنني لا أتناسب إلا مع بعض العروض لكنني قبلت التحدي.