أمير عربى يعلن احتجاز إيران للاعب كرة دولى

كشف الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن أن إيران تحتجز اللاعب أنس بني ياسين بعد ذهابه للاحتراف هناك.

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب الأمير: "أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي، ذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها.

يذكر أن أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

Anass is like a son to me. Hes the classiest coolest player and a real gentleman. He went professional to Iran to play for a club there. Now they won’t release him back to his home country. Iran, the club never paid him his dues which he deserves. Shame on you! pic.twitter.com/X7Iy9MkpL5