نجم الإسماعيلي ينتقل إلى الأهلي خلال ساعات

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باهر المحمدى

كشفت مصادر عن أسباب خروج باهر المحمدي - مدافع الإسماعيلي - بتصريحات يطلب فيها الرحيل عن الفريق .

وأوضحت أن اللاعب تلقى عرضا للانتقال إلى النادي الأهلي ، مؤكدة أن إدارة الأسماعيلي ترحب الأمر .

وتابعت: غضب جماهير الإسماعيلية جعل الصفقة تتعرقل لبعض الوقت ، وأنه في حال هدأت الجماهير فإن المحمدي سينتقل للأهلي خلال ساعات.

واستدركت: الحالة الأخرى هي دراسة بعض العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب ليخرج من الإسماعيلي في نهاية الموسم.

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