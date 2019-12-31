نجم الإسماعيلي ينتقل إلى الأهلي خلال ساعات

31 ديسمبر 2019 - 06:39 ص

كشفت مصادر عن أسباب خروج باهر المحمدي - مدافع الإسماعيلي - بتصريحات يطلب فيها الرحيل عن الفريق .



وأوضحت أن اللاعب تلقى عرضا للانتقال إلى النادي الأهلي ، مؤكدة أن إدارة الأسماعيلي ترحب الأمر .



وتابعت: غضب جماهير الإسماعيلية جعل الصفقة تتعرقل لبعض الوقت ، وأنه في حال هدأت الجماهير فإن المحمدي سينتقل للأهلي خلال ساعات.



واستدركت: الحالة الأخرى هي دراسة بعض العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب ليخرج من الإسماعيلي في نهاية الموسم.



