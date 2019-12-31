نجم الإسماعيلي ينتقل إلى الأهلي خلال ساعات

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن أسباب خروج باهر المحمدي - مدافع الإسماعيلي - بتصريحات يطلب فيها الرحيل عن الفريق .
وأوضحت أن اللاعب تلقى عرضا للانتقال إلى النادي الأهلي ، مؤكدة أن إدارة الأسماعيلي ترحب الأمر .
وتابعت: غضب جماهير الإسماعيلية جعل الصفقة تتعرقل لبعض الوقت ، وأنه في حال هدأت الجماهير فإن المحمدي سينتقل للأهلي خلال ساعات.
واستدركت: الحالة الأخرى هي دراسة بعض العروض الخليجية التي تلقاها اللاعب ليخرج من الإسماعيلي في نهاية الموسم.
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