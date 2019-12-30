» وزير السياحة والآثار يكشف خطة تطوير الأهرامات

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه سيكون في الربع الأخير من العام 2020، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن تاريخ الافتتاح قريبًا للعالم أجمع وليس للمصريين فقط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن المتحف المصري الكبير شهد طفرة كبيرة وتخطي نسبة الأعمال 90%، مشيرًا إلى الاستعداد خلال الفترة المقبلة للاحتفال بوصول إلى 50 ألف قطعة إليه.
وأشار إلى أن اليوم كان آخر موعد لتقديم التحالفات العالمية لتشغيل المتحف، موضحًا: «لم تتقدم شركات بمفردها وإنما تحالفات تضم دولًا كاملة حتى تقدم التسهيلات وتشغيل الخدمات كالمطاعم، لتغطية مساحة المتحف البالغة 500 ألف متر مربع».