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نيجيريا.. القبض على 43 من أفراد العصابات المسلحة

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الشرطة فى نيجيريا ارشيفية
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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات النيجيرية، الإثنين، إلقاء القبض على 43 شخصا، في عمليات أمنية ضد العصابات المسلحة، بولاية "إينوجو" جنوبي البلاد.
وقال مدير الأمن بالولاية، أحمد عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية، إن قوات الأمن النيجيرية نفذت عمليات أمنية ضد العصابات المسلحة بمختلف مناطق الولاية.
وأضاف عبد الرحمن، أن العمليات أسفرت عن توقيف 43 فردا من تلك العصابات، ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة.
وتعاني العديد من المناطق النيجيرية، من هجمات مسلحة تشنها عصابات تسرق الماشية وتبيعها وتزرع الرعب في صفوف السكان.
ونهاية 2018، قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا، بين رعاة ومزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما أسفرت عمليات أمنية ضد تلك العصابات في مختلف مناطق البلاد بين أبريل/ نيسان - يوليو/ تموز الماضيين، عن إلقاء القبض على ألفين و504 فردا، وتحرير 207 رهائن. -

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