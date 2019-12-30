حركة "الشباب" الصومالية تتبنى تفجير مقديشو‎

أعلنت حركة "الشباب" المسلحة بالصومال، الإثنين، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة مقديشو السبت، وأودى بحياة نحو 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.
جاء ذلك في تسجيل صوتي للناطق باسم حركة الشباب علي محمو طيري، بثه موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.
ووقع التفجير الانتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غربي العاصمة الصومالية.وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، في بيان، إن بلدا أجنبيا (لم يسمه) خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان. -