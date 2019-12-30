14 قتيلًا بهجوم لطالبان على مجمع عسكري شمالي أفغانستان

30 ديسمبر 2019 - 10:40 م

أعلن مسؤول أفغاني، الإثنين، مقتل 14 من القوات الموالية للحكومة، في هجوم تبنته طالبان، فجر اليوم، بولاية جوزجان شمالي البلاد.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن عبد المعروف آزر، المتحدث باسم الحكومة الإفغانية قوله إن طالبان هاجمت مجمعًا لقوات موالية للحكومة في ولاية جوزجان، قبل فجر الإثنين.

وأوضح المتحدث أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 من تلك القوات وشرطي، فضلًا عن إصابة 5 من القوات الموالية وفقدان اثنين آخرين.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وفق أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة إن الهجوم جاء بعد ساعات من تصريح مسؤولين من طالبان لها بأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت، دون الإشارة إلى موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق اليوم، نفى المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر ما تردد عن اتخاذ الحركة قرارا بوقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.