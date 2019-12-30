» مصنع أبو زعبل للأسمدة قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين

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المصريون ـ متابعات

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كشف أهالي منطقة أبو زعبل في تقرير لبرنامج «على مسئوليتي»، عن معاناتهم ومشاكلهم من مصنع أبو زعبل للأسمدة.
وقال أحد الأهالي لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصنع أبو زعبل للأسمدة يتسبب في حوادث منذ إنشاؤه، ويخلف أدخنة سامة تضر بصحة المواطنين و تؤثر على زرعاتهم وينشفها، ويدمر المحاصيل.
وتابعت إحدى الأهالي، أن «المصنع بيوجع صدرنا ويخلي عيالنا وزرعنا تعبانين ومن غير رش البخاخة مقدرش أمشي».
وأضاف آخر أن ماسورة الصرف الخاصة بالمصنع تفرغ مياهها في ترعة الإسماعيلية، والمصنع حصل على حكم وقف ونقل في عهد حاتم الجبلي وزير الصحة السابق ولم يتم تنفيذ الحكم، وصدر له قرار  وقف قبل شهر ونصف من وزارة البيئة ولم ينفذ، مؤكدًا أنه لا يوجد اي اعتبار لصحة الإنسان.


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