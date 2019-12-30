» مصنع أبو زعبل للأسمدة قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين

كشف أهالي منطقة أبو زعبل في تقرير لبرنامج «على مسئوليتي»، عن معاناتهم ومشاكلهم من مصنع أبو زعبل للأسمدة.



وقال أحد الأهالي لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصنع أبو زعبل للأسمدة يتسبب في حوادث منذ إنشاؤه، ويخلف أدخنة سامة تضر بصحة المواطنين و تؤثر على زرعاتهم وينشفها، ويدمر المحاصيل.

وقال أحد الأهالي لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصنع أبو زعبل للأسمدة يتسبب في حوادث منذ إنشاؤه، ويخلف أدخنة سامة تضر بصحة المواطنين و تؤثر على زرعاتهم وينشفها، ويدمر المحاصيل.