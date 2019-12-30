» "موسى" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ميدان التحرير

30 ديسمبر 2019 - 10:10 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في إطار خطة تطوير ميدان التحرير، سيتم وضع مسلة من صان الحجر في الشرقية بطول 19 مترا، إلى جانب 4 كباش أثرية أخرى من الأقصر لوضعها كمنظر تجميلي في ميدان التحرير وتصبح مزارا عالميا.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم تجميل ميدان التحرير بالآثار ليضاهي ميادين إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا.



وأكد موسى أن معبد الكرنك به أكثر من 100 قطعة أثرية لا ينظر لها أحد ولهذا سيتم وضعها في أكبر وأشهر الميادين المصرية، لتكون محل أنظار العالم.



وتابع موسى ان الأثار مملوكة لمصر، وغير مكتوبة باسم أي فرد ولا يحق لأي شخص الاعتراض على نقلها إلى أي مكان داخل مصر.









