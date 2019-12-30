خبير يكشف ملامح الأوضاع الاقتصادية بـ"2020"

30 ديسمبر 2019 - 11:00 م

كشف د. عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عن أن عام 2019 كان يحمل بشائر الخير للاقتصاد المصري مثل ارتفاع الصادرات.



واوضح "سليمان"، تعليقًا على تقرير وكالة فيتش الذي توقعت فيه ارتفاع التجارة في مصر خلال 2020، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير فيتش يبشر باستثمارات أجنبية في القطاع الصناعي وكذلك تحسن في القطاع التجاري.

