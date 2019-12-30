"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ليلة رأس السنة

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الجو بجميع مدن الجمهورية.
وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة خلال الـ3 أيام القادمة، أقل من المعدلات العادية.
وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، ولكنها غير مؤثرة على حركة المواطنين ونشاطهم. 
ولفت الدكتور محمود شاهين، إلى أن درجة الحرارة في القاهرة وشمال البلاد صباح الغد، ستكون 18 درجة، وفي الليل تصل إلى 12 درجة، وعند الفجر تصل إلى 10 درجات مئوية.
وأردف بالقول إن حالة الجو في شبه جزيرة سيناء تشهد سطوع الشمس، ودرجة الحرارة العظمى ستكون 22 درجة مئوية.

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