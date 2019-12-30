حقيقة نية الحكومة الاستغناء عن موظفين بالدولة
"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ليلة رأس السنة
الدولار يرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم
«1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين» يثير زوبعة
حكم بإعدام 27 شرطيًا من المخابرات العامة السودانية
مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي
الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار
تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم
تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط
سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع
المصريون ـ متابعات
فجر
05:29
شروق
06:58
ظهر
12:02
عصر
14:48
مغرب
17:07
عشاء
18:37