الدولار يرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم

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تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الدولار، أمام الجنيه اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا، في حين ظل مستقرًا في أكثر البنوك، مقارنة بأسعار أمس.

بنك البركة كان على موعد مع ارتفاع سعر الدولار، الذي ارتفع قرشًا واحدًا مسجلًا  16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

أما بنك مصر فبلغ السعر  15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

كما ظل ثابتًا في البنك الأهلي المصري، مسجلًا 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا حيث سجل 16.10 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 16.01 جنيه .

وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

وبلغ السعر في البنك العربي الأفريقي، جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.


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