  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطاقة تموينية

«1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين» يثير زوبعة

صورة المعلم الضحية

حكم بإعدام 27 شرطيًا من المخابرات العامة السودانية

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

الأرصاد

الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار

طعن

تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

توجيهات مهمة من "السيسي" لحل أزمة هؤلاء

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تحرك مصري مفاجئ لحل أزمة سد النهضة

#

الفقي: "الرئيس خلصنا من وحش كاسر"

السياحة

الاثار

السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، والارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

واستعرض الاجتماع مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، فضلاً عن رؤية الوزارة بعد دمج قطاعي السياحة والآثار، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما وجه السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب في صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية.

كما يعظم ذلك من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لـ«الخطيب» بعد خصم 3 نقاط من الأهلي
» بعد ظهور ابنته عارية..أحمد الفيشاوي يصدم الجميع بفيديو مثير
» بيان مفاجئ عن وفاة مواطن كويتي أثار الرأي العام
» «صلاح» أم «ماني».. «كلوب» يرد من الأفضل في إفريقيا
» القبض على عارضة الأزياء «العارية» بعد تسلقها الأهرامات
» الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية
» فضيحة أخلاقية لحارس الريال: «رفض الاعتراف بنجله»
» مفاجأة صادمة في صورة ابنة أحمد الفيشاوي العارية
» «الحضري» ضمن أفضل 11 لاعبًا في إفريقيا
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات