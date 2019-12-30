توجيهات مهمة من "السيسي" لحل أزمة هؤلاء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، والارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

واستعرض الاجتماع مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، فضلاً عن رؤية الوزارة بعد دمج قطاعي السياحة والآثار، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما وجه السيسي ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب في صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية.

كما يعظم ذلك من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.