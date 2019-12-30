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القبض على عارضة الأزياء «العارية» بعد تسلقها الأهرامات

قضايا وحوادث

عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي
عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي
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أحمد سالم

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الأهرامات

الجيزة

أهرامات الجيزة

عارضة الأزياء

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عارضة الأزياء الأمريكية، "كينزي ولانسكي"، الشهيرة بـ "العارضة العارية" لتسلقها أحد أهرامات الجيزة بدون الحصول على تصاريح أمنية.

يشار إلى أن العارضة الأمريكية هي نفسها التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين "ليفربول" و"توتنهام".

ووثقت عارضة الأزياء تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر قبل أن يتم توقيفها، بعدما ورد لأجهزة الأمن بلاغًا بإقدامها على ما فعلته.

وأظهر مقطع الفيديو تواجد كينزي ولانسكي رفقة العديد من أصدقائها الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه أشغل الحراس لتنفذ رغبتها.

وأثناء تسلّق "ولانسكي"، للهرم، قال صديقها إن الشرطة في طريقها لتوقيف صديقته بعد أن تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.

وكشفت عارضة الأزياء الأمريكية أن الأمن أوقفها بالفعل وتم التحقيق معها لمدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنها.

وقام الأمن بترحيلها من البلاد إذ رافقتها قوة أمينة واتجهت بها مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.

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