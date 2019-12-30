اتحاد جدة يضم الأرجنتيني «ليوناردو»

30 ديسمبر 2019 - 06:57 م

حصل مسئولو اتحاد جدة السعودي، على توقيع ليوناردو جيل لاعب فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، ليصبح أول صفقة الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ورحب اتحاد جدة بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كما أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الظهور الأول للاعب سيكون في مواجهة النصر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في العاشر من يناير المقبل.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة اتحاد جدة اقتربت من الاتفاق مع المدافع الأوروجوياني برونو أوفيني من أجل الانضمام إلى الفريق قادمًا من فريق الوكرة القطري.

وسبق لأوفيني أن لعب مع النصر في الموسم الماضي، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.