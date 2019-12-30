الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار

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حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الغد الثلاثاء، ناصحة بارتداء الملابس الثقيلة، نظرًا لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد انخفاض في درجات الحرارة عن المعتاد ونشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة وخروج المواطنين للاستمتاع بالاعياد وليلة رأس السنة".

ونصح محمود شاهين المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرا لانخفاض درجات الحرارة غدا الثلاثاء.

وأكمل محمود شاهين:" درجة الحرارة غدا الثلاثاء، العظمى 18 درجة وتنخفض تدريجيا إلى 12 درجة وصولا إلى وقت الفجر 10 درجات".


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