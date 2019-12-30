  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طعن

تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

الاهلى

اتحاد الكرة يُقرر خصم 3 نقاط من الأهلي

طريق الكباش

بيان عاجل من البرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

«فاورق مات قبل ميشوفها».. الجمهور يرد على عُري لينا الفيشاوي

الصفحة الأخيرة

لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لينا الفيشاوي تحرج والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية

#

هكذا علقت والدة لينا الفيشاوي على صورتها العارية

#

لينا الفيشاوي تهاجم جدتها سمية الألفي: كلامك محصلش

#

مستند صادم يكشف السبب الحقيقي لمقاطعة لينا الفيشاوي لعزاء جدها

لينا الفيشاوي

فاورق الفيشاوي

نجلة الفيشاوي

الصورة العارية

يواصل الجمهور عبر السوشيال ميديا، الهجوم على لينا نجلة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي إثر نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها "عارية الصدر".

وشاركت لينا الجمهور، الصورة التي التقطت منذ 6 سنوات، وتحديدًا عام 2013، وكانت وقتها تبلغ من العمر 8 سنوات.

وعلقت: "هذه أنا، أبدو كحورية بحر، عندما كان عمري 8 سنوات".

ولاقت الصورة هجومًا كبير من متابعي "لينا"، وأبدى البعض استياءه من الصورة، إذ علق أحدهم: "خسارة الحب اللي حبه ليكِ جدك فاروق، الحمد لله مات ولم يرَ هذه الصورة، الحرية ليست تعريًا وكشف الجسد".

بينما ردت "لينا" قائلة: "جدي كان معي وقت التقاط هذه الصورة".

كما دشن بعض رواد موقع تويتر، هاشتاج "لينا الفيشاوي"، وهاجمها عدد كبير من النشطاء.

يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، وأعلنت في فيديو نشرته عقب وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي حصل على حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا، وهي تعيش خارج مصر منذ 3 سنوات.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «الحضري» ضمن أفضل 11 لاعبًا في إفريقيا
» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022
» مفاجأة.. «هنري» مُرشح لخلافة «فالفيردي» في برشلونة
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه
» حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي
» إف سي مصر يحقق انتصاره الأول بالدوري أمام طنطا
» "أردوغان" يوقع على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
» العناني يستقبل مسئولي" جينيس" لتسجل مصر في الموسوعة
» بالفيديو.. حكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة قدم
» السودان يقر ميزانية 2020 بعجز مليار دولار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك