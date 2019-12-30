«فاورق مات قبل ميشوفها».. الجمهور يرد على عُري لينا الفيشاوي

يواصل الجمهور عبر السوشيال ميديا، الهجوم على لينا نجلة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي إثر نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها "عارية الصدر".

وشاركت لينا الجمهور، الصورة التي التقطت منذ 6 سنوات، وتحديدًا عام 2013، وكانت وقتها تبلغ من العمر 8 سنوات.

وعلقت: "هذه أنا، أبدو كحورية بحر، عندما كان عمري 8 سنوات".

ولاقت الصورة هجومًا كبير من متابعي "لينا"، وأبدى البعض استياءه من الصورة، إذ علق أحدهم: "خسارة الحب اللي حبه ليكِ جدك فاروق، الحمد لله مات ولم يرَ هذه الصورة، الحرية ليست تعريًا وكشف الجسد".

بينما ردت "لينا" قائلة: "جدي كان معي وقت التقاط هذه الصورة".

كما دشن بعض رواد موقع تويتر، هاشتاج "لينا الفيشاوي"، وهاجمها عدد كبير من النشطاء.

يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، وأعلنت في فيديو نشرته عقب وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي حصل على حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا، وهي تعيش خارج مصر منذ 3 سنوات.