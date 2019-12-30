» «الحضري» ضمن أفضل 11 لاعبًا في إفريقيا

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افريقيا

المصريون

الحضرى

كشفت «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في القارة الإفريقية خلال العقد المنتهي والتي شهدت تواجد عضام الحضري، أسطورة حراسة مرمى المنتخب الوطني.

ونشر الحضري صورة التشكيل المثالي من الشبكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليها: «‏الحمد لله دائماً أبدًا، كشفت صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية الشهيرة، عن التشكيل المثالى لأفضل 11 لاعب فى قارة أفريقيا خلال العقد الأخير».

واختارت الشبكة عصام الحضري ليكون المصري الوحيد في تشكيل الأفضل خلال العقد المنقضي، كما تواجد مهدي بن عطية مدافع المنتخب المغربي ليكون العربي الثاني في التشكيل.

كما ضم التشكيل كل من النيجيري جون أوبي ميكيل ومواطنه أحمد موسى، الإيفواري يايا توريه ومواطنه سيرجي أوريه، السنغالي ساديو ماني ومواطنه كاليدو كوليبالي، الغاني أسامواه جيان مومواطنه كوادو أسامواه والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.


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