تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

30 ديسمبر 2019 - 06:05 م

قالت وسائل إعلام تركية، إن البحرية التركية، أمرت بتحريك سفينتين حربيتين في البحر الأبيض المتوسط في طريقهما إلى الجزائر.

وكشفت وسائل الإعلام التركية، أن السفينتين الحربيتين، جوكسو وجوكوفا، اتجهتا إلى الجزائر للمشاركة في إحياء حفل ذكرى البحارة الأتراك والقائد التركي البحري، عروج بربروس، والمشاركة في مناورات مع القوات البحرية الجزائرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتخاذ الجانب الجزائري لترتيبات أمنية على الحدود مع ليبيا، بعد ما تردد من أنباء عن محاولة الجانب التركي جذب الجزائر للدخول في تحالف يهدف إلى دعم حكومة السراج في ليبيا.

وكان مجلس الأمن القومي الجزائري، أكد أن الجزائر لن تكون طرفا في أي تحالف من شأنه يتيح تدخل أي قوى أجنبية في ليبيا.