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«بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022

الرياضة

بنزيما
بنزيما
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أمير سعد

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ريال مدريد

المصريون

بنزيما

منتخب فرنسا

توصل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي، لإتفاق مع إدارة المرينجي بشأن تمديد تعاقده مع الفريق حتى العام 2022.

وذكرت صحيفة«ماركا» الإسبانية، أن بنزيمة سيكون لاعبًا في صفوف الريال على الأقل حتى العام 2022، حيث تم التوصل لإتفاق بين الطرفين لتوقيعه والإعلان عنه الصيف القادم.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد بنزيما في العام 2021، ولكن اللاعب في الوقت الحالي وافق على تمديد تعاقده لعام واحد، مع تحسين عقد اللاعب ماديًا.

ولم يذهب الإتفاق بين الطرفين ابعد من ذلك، لأن بنزيما البالغ من العمر 32 عامًا، يريد أن يمضي في علاقته مع النادي الفترة المقبلة خطوة بخطوة، وأنه لن يرغب في التواجد في مدريد إذا لم يكن في وضعية تسمح له بتقديم أقصى أداء مع الفريق، حيث سيكون عمر بنزيما وقت إنتهاء التعاقد 34 عامًا.

ومن ناحية أخرى، ينظر ريال مدريد إلى بنزيما على إعتباره أحد العناصر الرئيسية في الفريق، مع الأخذ في الإعتبار الأداء الذي يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم، ووافق النادي على تعديل عقد اللاعب بما يتناسب ماديا مع المردود الذي يقدمه، وبإعتباره هداف الفريق وأحد اللاعبين الكبار في الريال.

إن العلاقة بين بنزيما والريال علاقة إستثنائية للغاية، إلى جانب دعم فلورنتينو بيريز الكبير للاعب، في الوقت الذي أكدت فيه «ماركا» أن أولوية ريال مدريد في الوقت الحالي هي تجديد عقد بنزيما وتحديد مستقبل نجم الفريق، وهو الأمر الذي تحقق أخيرًا.

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