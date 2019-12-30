خبر صادم لمحبي "محمد منير"

30 ديسمبر 2019 - 05:34 م

صدم المطرب، محمد منير جمهوره اليوم الاثنين، بعد اعتذاره عن عدم إحياء حفل ليلة رأس السنة، غدا الثلاثاء.

وكان "منير" قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث إنه اضطر لأحياء حفل بدار الأوبرا مطلع نوفمبر الماضي جالسًا على كرسي.

وأعلن "منير" أنه لن يتمكن من إحياء الحفل، بسبب إصابته بوعكة صحية، وذلك عبر بيان له، على صفحته على موقع "فيس بوك"، على أن يتم تأجيله إلى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا .

وجاء في البيان: "جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!.. ونظرا لإصابتي بوعكة صحية، فقد تقرر تأجيل الحفل، علي وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".