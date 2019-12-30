فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

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محمد فضل- متابعات

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فتاة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، على وقع انتشار فيديو إباحي لطالب وطالبة يمارسان الجنس داخل سيارة في شارع عام بالمملكة الأردنية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمن بسرعة تحديد هوية الشاب والفتاة والقبض عليهما، ليكونا عبرة لمن يحاول فعل هذا الأمر مرة أخرى.

وقالت مواقع محلية إن الفيديو الجنسي لشاب و فتاة من طلبة جامعة جرش في الأردن، وهم يمارسون الزنا الكامل في موقف للسيارات، وفي الشارع العام بلا خوف ولا حياء.

وظهر الشاب و الفتاة بشكل مستفز ومقزز وأمام الجميع في موقف للسيارات، وأمام السيارات المارة في الشارع العام بدون خجل وخوف.

ووقعت حادثة الزنا العلني خارج حرم الجامعة في موقف السيارات على الشارع أربد عمان أمام الملأ.

وعلى إثر الضجة التي أثارها النشطاء في الأردن، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن التحقيقات في الفيديو اللاأخلاقي قادت لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتبين أنهم غادروا البلاد.

ونفى الناطق المعلومات التي يجري تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، مشددا على أنها معلومات كاذبة ومغلوطة.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات، لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.

وأهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة أو تصوير أي مخالفة قانونية اللجوء على الفور إلى عناصر أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف.




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