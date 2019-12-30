  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

السيسي

"السيسي" يتصل برابع زعيم دولة بشأن ليبيا

أرشيفية

حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي

أردوغان

"أردوغان" يوقع على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الاهلى

اتحاد الكرة يُقرر خصم 3 نقاط من الأهلي

طريق الكباش

بيان عاجل من البرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

الملك سلمان

دعوة عاجلة من الملك سلمان للسعوديين

المستشار تركي آل الشيخ

بسبب " الأخفش".. تركي آل الشيخ يهدد هؤلاء

"أردوغان" يوقع على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"ساويرس": ليبيا ستكون مقبرة لـ"أردوغان" وجنوده التعساء

#

الجيش التركي يرد على تصريحات "أردوغان"

#

أردوغان يعلن إرسال قوات إلي ليبيا في هذا الموعد

#

قلق روسي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا

أردوغان

تركيا

ليبيا

تفويض

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أنه علم أن بتوقيع أردوغان على المذكرة، مضيفًا أنها ستحال للبرلمان اليوم.

وكانت مصادر في حزب العدالة والتنمية، قد صرحت بأن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وتقول تركيا إن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه
» إف سي مصر يحقق انتصاره الأول بالدوري أمام طنطا
» العناني يستقبل مسئولي" جينيس" لتسجل مصر في الموسوعة
» بالفيديو.. حكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة قدم
» السودان يقر ميزانية 2020 بعجز مليار دولار
» "الزراعة": وجود قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية أولوية قصوي
» إعلامية كويتية تفتح النار على ابنة الفيشاوي:"انحلال"
» 4 أسباب وراء فتح النساء أفواههن أثناء وضع الماسكارا
» مأساة.. مسن يعاني من كسور وشروخ بجسده والتضامن تتدخل
» القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك