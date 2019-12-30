"أردوغان" يوقع على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

30 ديسمبر 2019 - 04:48 م

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وكشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أنه علم أن بتوقيع أردوغان على المذكرة، مضيفًا أنها ستحال للبرلمان اليوم.

وكانت مصادر في حزب العدالة والتنمية، قد صرحت بأن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

وتقول تركيا إن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري.