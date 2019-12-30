حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي

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بريطانيا

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إسرائيلي

صدمت محكمة قبرصية فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا بعد اغتصابها على يد12 سائحًا إسرائيليًا، وحكمت بإدانتها، بتهمة اختلاق مزاعم بتعرضها للاغتصاب الجماعي.

وقال ميكاليس باباثاناسيو، قاضي المحكمة إن المتهمة لم تقُل الحقيقة خلال الإدلاء بشهادتها، كما أدلت بإفادات مراوغة، لذلك أدانتها المحكمة بتهمة الإضرار العام، على أن يصدر الحكم النهائي في 7 يناير المقبل.

وكانت الشرطة القبرصية قد اعتقلت 12 سائحاً إسرائيلياً في يوليو الماضي بعدما زعمت فتاة بريطانية اغتصابها على أيديهم في فندق كانت تنزل فيه، في مدينة أيا نابا السياحية، جنوب شرق قبرص.


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