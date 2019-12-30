بيان عاجل من البرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

أعلن عضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، النائب أحمد إدريس، تقدمه ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والاثار، الدكتور خالد العناني، بشأن نقل أربعة تماثيل كباش من الأقصر.

وقال إدريس، في بيان له اليوم الإثنين، أن هناك حالة غضب شديدة بين أهالي القصر، بعد قرار وزارة الآثار بنقل أربعة تماثيل كباش و “مسلة”، من بين تماثيل معبد الكربك “الصرح الأول” علي جانبي الفناء.

وأوضح أن هذا الأمر يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا مخالف لقانون الآثار، وأن نقل التماثيل من موقعها التاريخي إلي وسط القاهرة لتزين ميدان التحرير قيمتها التاريخية والأثرية.

وقال عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أنه كان يجب على وزارة الآثار أن تقترح القيام بمسابقة لاختيار أفضل تصميمات لوضعها في ميدان التحرير بدلاً من هذه التماثيل، أو عمل مستنسخات دقيقة لتلك الكباش وللمسلة المراد نقلها.

وأشار أن لدينا من النحاتين المصريين لدية الموهبة والبراعة للقيام لنحت تلك التماثيل.