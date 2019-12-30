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العناني يستقبل مسئولي" جينيس" لتسجل مصر في الموسوعة

الحياة السياسية

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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أمينة عبد العال

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خالد العناني

موسوعة جينيس

وزير السياحة والاثار

المتحف المصر الكبير

استقبل أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة و  طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للشرق الاوسط و شمال إفريقيا و ذلك لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر.

وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المقترحات وقائمة طويلة من الملفات الخاصة بالقطاعات الاثرية والسياحية المميزة لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، وخاصة تلك المتعلقة بالمتحف المصري الكبير لجذب أنظار العالم الي هذا الصرح ثقافي والأثري والسياحي الضخم قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

فالمتحف المصري الكبير هو أضخم مبني خصص لعرض اثار حضارة واحدة في العالم.

وفي نهاية الاجتماع، اهدي السيد/ طلال عمر وزير السياحة و الاثار نسخة من كتاب جينيس للأرقام القياسية 2020 و الذي يعتبر المرجع السنوي الشامل للأرقام القياسية بالموسوعة

ثم توجه المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية و اللواء عاطف مفتاح الي المتحف المصري الكبير حيث تفقدا مبني المتحف وميدان المسلة المعلق و بحثوا إمكانية تسجيل رقم قياسي لهما بالموسوعة حيث ان مبني المتحف هو أضخم مبني خصص لعرض الاثار في العالم و ميدان المسلة هو أول ميدان مسلة معلق في العالم بالاضافة الي دراسة إمكانية تسجيل رقم غير مسبوق لحفل افتتاح المتحف كأكبر حفل افتتاح.

كما تفقدا أيضا متحف مركب خوفو بمنطقة الاهرامات الاثرية و التي سيتم نقلها الي المتحف المصري الكبير في مبني مستقل و ذلك لدراسة إمكانية تسجيل رقم قياسي لها في الموسوعة كأكبر أثر عضوي باقي في التاريخ

و قد اعرب طلال عن استعداد المكتب الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتوفير الدعم الكامل عن طريق إرسال جميع الملفات الخاصة بالمعايير التي يجب توافرها لتسجيل رقم قياسي بالموسوعة، الي هيئة المتحف المصري الكبير و التنسيق الدائم و المستمر. كما سلم الي اللواء عاطف مفتاح شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن تسجيل رقم قياسى جديد بالموسوعة باسم مصر لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7260 كوب قهوة علي مساحة 60 متر مربع.

يذكر ان المتحف المصرى الكبير استضاف اول امس فعالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة.


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