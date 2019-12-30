شاهد.. دفتر ينقذ سعودية من رصاصة طائشة

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متابعات- الدويني فولي

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منزل

أخبار السعودية

رصاصة

طائشة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة مثيرة، حيث أنقذ دفتر دراسة فتاة سعودية من الموت بعد اختراق طلق ناري طائش لمنزلها في حي الشامية بمركز القوز جنوبي محافظة القنفذة.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صاحب البيت لمساء يوم السبت، حيث اخترقت رصاصة جدار إحدى غرف المنزل، وكانت إحدى بناته تستعد لاختبار يوم أمس الأحد، لكنها أحست بالتعب فخرجت من الغرفة لوهلة لتتفاجأ لدى عودتها باختراق رصاصة لدفترها.


وعبر صاحب المنزل عن "استيائه من هذا العبث والتصرف المزعج وغير المسؤول" بعد العثور على الرصاصة في إحدى غرف منزله.






وأضاف: "قمنا مباشرة بإبلاغ الجهات المختصة، وتحديدا مخفر شرطة القوز التي ما زالت تعمل لإكمال الإجراءات والتحقيقات حول هذه الواقعة، حتى اللحظة ما زال الفاعل مجهولا والمصدر غير معروف، ولا نعلم عن مصدر هذه الرصاصة، إلا أنها غالبا ما تكون صادرة من بعض الأعراس، وهو غالب الظن".

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