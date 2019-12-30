» بالفيديو.. حكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة قدم

30 ديسمبر 2019 - 02:17 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة القدم، ما أثار ردود أفعال متباينة من قبل المغردين.











وكان فريق التحكيم البرازيلي يضم رجلين وامرأتين، بحسب ما ذكر موقع "eurosport" الرياضي المتخصص. ويظهر في المقطع حكم المباراة وهو يقبل زميلته "فرناندا كولومبو" أمام عدسات الكاميرات.







